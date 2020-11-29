Sezon başında Eddie Newton’un raporu doğrultusunda Chelsea’den kiralanan Lewis Baker, Abdullah Avcı’nın da güvendiği isimlerden biri oldu. Erzurumspor mücadelesinde kilit paslar atıp, bir de net fırsat yakalayan İngiliz yıldız, Ankaragücü deplasmanında kilidi çözen isimdi. Başarılı futbolcu, Başkent’te ilk frikiği Abdülkadir Ömür’e bıraktı, ikincisini ise kendisi kullandı... Baker 25 metreden kaleye 95 km. hızla adeta füze yolladı ve ağları havalandırdı. Geldiği günden bu yana Malatya maçı hariç eleştirilen tecrübeli futbolcu, kalitesini ispatlarken, artık duran topların da sahibi oldu. Abdullah Avcı, kaleye uzak-yakın farketmeksizin serbest vuruşları Baker’a kullandıracak.