Trabzonspor son haftalarda kabus yaşıyor… Bordo-Mavililer, ligde yaklaşık 1 aydır galip gelemezken oynadığı son 5 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Karadeniz Fırtınası'nın son haftalardaki performansı taraftarını da kahrediyor… Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle büyük bir ivme yakalayan Trabzonspor sonrasında ise duraklama dönemine girdi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra ilk 19 haftada 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, son 8 haftada ise sadece 1 galibiyet elde etti ve sadece 9 puan toplayabildi.

HOSSEİNİ'NİN MENAJERİ: 3 YILLIĞINA ANLAŞMAYA VARDIK

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Hosseini'nin Menajeri Peykan, "Trabzon ile anlaştık. 850 bin Euro üzerinden 3 yıllık sözleşme sundular" dedi.

EDGAR LE'DE OPSİYON HAKKI TRABZONSPOR'DA

Edgar Le'nin sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Ancak Trabzonspor'un oyuncunun söz- leşmesini tek taraflı 1 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor. (Takvim)