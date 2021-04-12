SON üç maçından beraberlikle ayrılan ve üç deplasmanda fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen Trabzonspor, zirve yarışında fırsatları değerlendiremedi. Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına geçtiği 9. haftadan itibaren yakalanan ivme son üç haftada durdu.

SON SEKİZ MAÇTA 10 PUAN

Avcı yönetimindeki ilk 17 maçta aldığı 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 42 puan toplayarak maç başına 2.47 puan ortalaması yakalayan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçında da alınan beraberlikle duraklama dönemine girdi. Son 8 mücadelesinde sadece iki kez gülen Trabzonspor, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 10 puan toplayabildi. 1.25 de puan ortalamasında kaldı.





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