Hatayspor karşısında Trabzonspor 'dan perdeyi açan golü Jorge Djaniny ağlarla buluşturdu. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Cornelius'un pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Djaniny, sağ ayağıyla harika bir vuruşla rakip kaleci Munir'i adeta etkisiz hale getirdi. 30 yaşındaki oyuncunun bu vuruşu, Arsenal'in ve Fransız futbolunun efsaneisimlerinden Thierry Henry'yi hatırlattı. Bu sezon toplamda 5 golü ve 2 asisti bulunan tecrübeli forvet, özellikle son haftalarda çıktığı maçlarda takımına büyük katkı sağlıyor. Anthony Nwakaeme'yi aratmayan Djaniny, ligde oynadığı son 6 maçta rakip fileleri 4 kez salladı ve 1 de gol pası verdi.