Trabzonspor'da Djaniny ve Ekuban'ın satışı bekleniyor
Djaniny için Sharjah Kulübü resmi teklifini yaparken, Ekuban konusunda en istekli takım St. Etienne... İki yıldızın takımdaki geleceğine göre, hücum hattına düşünülen transferler netleşecek. Bordo-Mavili yönetim, bu oyuncuların satışından toplamda en az 10 milyon Euro bekliyor.
Sol bek ve forvet transferini mutlaka gerçekleştirecek olan Trabzonspor , sonrasında bazı bölgelere alternatif oyuncular almayı planlıyor. Ancak bu konu, biraz da Djaniny ve Ekuban’ın geleceğine bağlı. Transfer teklifleri alan iki yıldız, takımdan ayrılırsa, kadro güçlendirilecek. Djaniny için Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sharjah devrede. Arap kulübü, ilk resmi teklifini Trabzonspor’a iletilirken, konuşulan rakam 5 milyon Euro civarı. Ancak Sharjah’ın 6 milyon Euro’nun üstüne çıkması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Djaniny’nin takımda kalmasını istese de rakamın yükselmesi ve oyuncunun ayrılık talebi halinde Yeşil Burun Adalı forvet satılabilir.
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Ekuban bir adım önde
Ekuban cephesinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cumartesi gününe kadar izin verilen Ganalı futbolcunun 1 numaralı talibi St. Etienne. Ayrıca bazı İtalyan kulüpleri de menajerler vasıtasıyla nabız yokluyor. Ekuban’ın ayrılma ihtimali, Djaniny’ye göre çok daha yüksek. Çünkü sözleşmesinin bitmesine 1 yıl var. Trabzonspor Yönetimi, iki yıldızını da satması halinde, toplamda minimum 10 milyon Euro gelir bekliyor.
Safa Can Konuksever