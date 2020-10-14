Trabzonspor'un bu sezon transfer ettiği isimlerden biri olan Djaniny Tavares Semedo'nun lisansı çıkarılamamıştı. Al Ahli ile sözleşmesini feshedip bonservisi elinde olarak Trabzonspor'a gelen Djaniny Semedo’nun lisansı, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’ndan gerekli belgeler gelmeyince çıkarılamadı. Sonrasında ise Trabzonspor yönetimi devreye girdi. Bordo Mavili ekip gerekli evrakları önce TFF'ye iletti. Onlar da durumu FIFA'ya bildirdi.

Müjdeli haber Trabzonspor cephesine ulaştı. Djaniny Tavares Semedo'nun lisans sorunu çözüme kavuştu. Tecrübeli futbolcunun lisansı çıktı ve TFF'nin bilgi bankası ekranına yansıdı. Teknik Direktör Eddie Newton'un görev vermesi halinde 29 yaşındaki golcü futbolcu Başakşehir'e karşı forma giyebilecek.