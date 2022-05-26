Trabzonspor 'da bir taraftan dış transfer çalışmaları devam ederken diğer taraftan da iç transferde bazı oyuncularla sözleşme uzatma görüşmeleri sürüyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF GELDİ

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünün kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu Djaniny Semedo'yu teknik direktör Abdullah Avcı bırakmak istemiyor.

"YA SATALIM YA UZATALIM"

Yönetim kurulu da bir sezon daha sözleşmesi olan Yeşil Burun Adalı futbolcuya bu nedenle kontrat uzatma teklifi yaptı. Oyuncunun bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ve kabul etmesi durumunda yola devam edileceği, aksi durumda ise gelecek sezon bedelsiz ayrılma ihtimali de düşünülerek, gelen tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi. (Sabah)