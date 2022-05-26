Trabzonspor'da Djaniny gelişmesi! Sürpriz teklif geldi
Son dakika Trabzonspor transfer haberi... Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Bordo-mavili takımda kadro derinliği için çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Djaniny için kararını verdi. Yıldız oyuncuya Suudi Arabistan'dan transfer teklifi geldi.
Trabzonspor 'da bir taraftan dış transfer çalışmaları devam ederken diğer taraftan da iç transferde bazı oyuncularla sözleşme uzatma görüşmeleri sürüyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF GELDİ
Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübünün kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu Djaniny Semedo'yu teknik direktör Abdullah Avcı bırakmak istemiyor.
"YA SATALIM YA UZATALIM"
Yönetim kurulu da bir sezon daha sözleşmesi olan Yeşil Burun Adalı futbolcuya bu nedenle kontrat uzatma teklifi yaptı. Oyuncunun bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ve kabul etmesi durumunda yola devam edileceği, aksi durumda ise gelecek sezon bedelsiz ayrılma ihtimali de düşünülerek, gelen tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi. (Sabah)