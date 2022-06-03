Bordo-Mavililer’de yeni transferler kadar kadrodaki kilit oyuncuları da elde tutmak için yoğun uğraş var. Bu futbolcuların başında Djaniny Semedo geliyor. Geçtiğimiz sezon başında Arap Yarımadası’ndan ciddi teklifler alan hatta o süreçte gitmek isteyen Yeşil Burun Adalı forvete izin çıkmamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncuyla birebir görüşüp “Planlarımda önemli yerin var. 6 ay pratik yaptık. Yeni bir isimle, 6 ay daha kaybedemem” diyerek öğrencisini ikna etmişti. Şampiyonluğun ardından Djaniny’nin adı yine Arap kulüpleriyle anılıyor. Al Hilal’in yanı sıra Sharjah’ın 31 yaşındaki hücumcuyu transfer etmek istediği belirtildi.

Uzatmazsa satılacak

Fırtına, 1 yıl kontratı kalan Djaniny ile yola devam etmek amacında. Abdullah Avcı, yıldız ismin mutlaka takımda kalmasını isterken, yeni sözleşme teklif edildi. Tecrübeli hoca, yıldız oyuncuyu ikna etmek adına yine bizzat devrede. Yeni kontrat için Djaniny cephesinin cevabı bekleniyor. Eğer mukavele yenilenmezse, 1 yıl sözleşmesi kaldığı için başarılı futbolcuya gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

6 milyon Euro vermişlerdi

Sharjah Kulübü geçtiğimiz dönemde Djaniny için 6 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı. 31 yaşındaki yıldızın menacerinin, yine benzer seviyede rakamlar getirebileceği öğrenilirken, olası bir satış durumunda Trabzonspor ’un 8 milyon Euro’nun altında bir teklife onay vermesi beklenmiyor. 2020’de Al Ahli ile sözleşmesini feshedip, bonservisi elinde bir şekilde Trabzonspor’a gelen Djaniny,

2 sezonda çıktığı 67 resmi maçta 20 gol atarken, 9 asist yaptı.