Süper Ligde Giresunspor ile sahasında berabere kalan Trabzonspor , Anthony Nwakaeme'nin olmadığı maçları kazanmakta zorlanıyor.

2018- 19 sezonunda Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen Nijeryalı sol kanat, bordo-mavililerin hücumda etkili olmasında ve pozisyona girmesinde anahtar rol üstleniyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Nwakaeme'nin istatistikleri de Karadeniz ekibinin onsuz kazanmakta zorlandığını ortaya koyuyor.

HÜCUM GÜCÜ ÇOK ETKİLENİYOR

Nwakaeme'siz toplam 22 maça çıkan Trabzonspor bunların sadece 8'ini kazanırken, galibiyet oranı yüzde 36'da kaldı. Yıldız futbolcu olmadan 27 gol atabilen Fırtına, 1.2 gol ortalaması ile 1.6 puan tutturabildi.

Tecrübeli futbolcunun oynadığı maçlarda ise Trabzonspor sonuca kolay gidiyor. Nwakaeme ile 106 müsabakada 61 defa yüzü gülen Karadeniz ekibi yüzde 57.5 kazanma oranı tutturdu.

Bu maçlarda 198 gol atan Fırtına 1.86 gol ortalaması yakalayıp, 1.9 puan ortalamasına ulaştı.

TRABZON'A 1 İYİ 2 KÖTÜ HABER

Trabzonspor'a pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi bir güzel iki de kötü haber geldi. Son iki lig maçında forma giyemeyen Nwakaeme test sonucu negatif çıkınca dün takımla idmana çıktı. Sivasspor deplasmanında sakatlanan ve Giresunspor maçında riske edilmeyen Marek Hamsik'in ise sol arka adalesinde ödem tespit edildi. Yıldız oyuncunun Galatasaray karşılaşmasına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Yine Sivas'ta sakatlanıp, maçı tamamlayamayan Abdülkadir, Giresunspor maçında da 31 dakika sahada kalabilmişti. Bordo-mavili futbolcunun kasık bölgesinde kanama tespit edildiği ve G.Saray'a karşı oynayamayacağı belirtildi.

AVCI'NIN YERLİ SIKINTISI!

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Hüseyin ve Yusuf Erdoğan'ın cezası, Abdülkadir'in de sakatlığı sıkıntı yarattı. Kurallar gereği 3 yerli futbolcu oynatmak zorunda olan bordo-mavililerde Uğurcan Çakır ve Dorukhan hazır. Ancak Serkan Asan, Ahmetcan, İsmail, Berat, Murat Cem, Yunus Mallı ve Salih Kavrazlı'nın maç eksiklikleri teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. (Sabah)