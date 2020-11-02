Trabzonspor'da Eddie Newton'ın görevden ayrılmasının ardından hoca çalışmaları devam ediyor. İşte adaylarda son durum:

Antalya Avcı’yı kapıyor

Bordo-Mavililer’de bazı yöneticilerin ısrarla istediği Abdullah Avcı, Antalyaspor’a gitmek üzere... Uzun vadeli bir sözleşme isteyen ve bazı detaylarda Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir türlü anlaşamayan Avcı, elden kaçıyor. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün tecrübeli hocaya 4 yıllık bir sözleşme ve tüm kontrolün kendisinde olacağı bir proje önerdiği belirtildi.

Akçay teklif bekliyor

Aylar önce altyapının başına geçmesi konusunda Trabzonspor’un nabız yokladığı Mustafa Reşit Akçay, bu kez teknik direktör adayı olarak listede yer alıyor. 2013-14 sezonunda takımı çalıştıran, özellikle de UEFA Avrupa Ligi’ndeki namağlup performansıyla hafızalara kazınan Akçay, yönetimden teklif bekliyor. Mustafa hoca, “İsmimin geçmesi güzel ama bana resmi teklif gelmedi. Yönetimin A, B, C planları mutlaka vardır” dedi.

Taraftarlar Tekke diyor

İstanbulspor’da oldukça başarılı bir sezon geçiren Fatih Tekke, taraftarların 1 numarası. Son Kasımpaşa maçında da, locadaki seyirciler ‘Tekke’ tezahüratları yapmıştı. Trabzonspor’un efsane golcüsünün göreve gelmesini isteyen yöneticiler var. İstanbulspor tarafı ise Fatih hoca konusunda kendilerine resmi bir teklif yapılması halinde Trabzon’a gitmesine izin verecek.

Şota ile yakın temas

Özbekistan Ligi ekiplerinden Pakhtakor’u çalıştıran Şota Arveladze ile yönetim sürekli iletişim halinde. Nwakaeme’nin transfer sürecinde kilit rol oynayan, tanıdığı başka oyuncular konusunda da zaman zaman fikri alınan Şota, geçen sezon takımını şampiyon yapmıştı. Bu sezon da Pakhtakor ile yine şampiyonluğa gidiyor. Aralık sonunda sözleşmesi bitecek Gürcü hoca, 2 ay sonrasını işaret etti.

Aybaba’da tecrübe faktörü

Listedeki bir diğer isim Samet Aybaba... Süper Lig’in en tecrübeli hocalarından biri olan Aybaba, yönetimin listesinde bulunuyor. Samet hocanın sözleşme süresini dert etmemesi, oyuncu grubuna pozitif yaklaşımı ve ligin genetiklerini çok iyi bilmesi en önemli artıları. Daha önce sıkıntılı süreçte Beşiktaş’ın başına geçip önemli işler başaran Aybaba ile bazı yöneticiler temas halinde.