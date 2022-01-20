Trabzonspor ’un orta sahadaki maestrosu Marek Hamsik, Giresunspor maçı öncesi son anda kadrodan çıkartıldı. Slovak yıldız, ağrıları olduğu için Galatasaray derbisi düşünülerek teknik heyet tarafından riske edilmedi. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Abdülkadir Ömür ise ilk yarıda tekrar sakatlandı. İkili mücadele sonrası yerde kalan ve adalesinde problem olan genç yıldız, 32. dakikada yerini Yusuf Erdoğan’a bıraktı. Fırtına’da sınırdaki isimlerden Hüseyin Türkmen ile Yusuf gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşürken, pazar günü İstanbul’da oynanacak Galatasaray mücadelesi öncesi eksikler can sıkıyor.

Nwakaeme geri dönebilir

Karadeniz ekibinde Djaniny ile Trondsen’in sakatlığı var. Nwakaeme ile Koita ise hasta... Bu oyunculardan Nwakaeme’nin yarın yapılacak testinin negatif çıkması halinde Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor. Djaniny ise yetiştirilmeye çalışılacak.