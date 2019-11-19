Cumartesi günü oynanacak Ankaragücü karşılaşmasının ardından Trabzonspor’da tüm gözler Galatasaray derbisine çevrilecek.

13. haftada Cim Bom’u Akyazı’da konuk edecek Bordo-Mavililer’de 3 önemli isim ceza sınırında. Sosa, Hosseini ve Nwakaeme, Ankaragücü mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Galatasaray’a karşı forma giyemeyecekler.

Teknik direktör Ünal Karaman, sınırdaki isimleri sürekli uyarırken, dikkatli olmalarını söyledi. Karaman, sakatlıkların üst üste geldiği bu süreçte, cezalı oyuncu problemi de yaşamak istemiyor.