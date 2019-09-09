Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge şova başladı...

Fizik-kondisyon eksiğini ekstra idmanlarla kapatmaya çalışan İngiliz futbolcu, takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından kısa sürede klasını konuşturdu.

Antrenmanlardaki çift kale maçlarda farkını ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcu attığı gollerle dikkat çekti. Özellikle bir pozisyonda topuğuyla çok şık bir gol atan başarılı oyuncuyu hem teknik heyet hem de takım arkadaşları alkışladı.

Yolu açıldı

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sakatlığı sonrasında yıldız futbolcuya forma yolu iyice açıldı.

Ligin 4. haftasında pazar günü Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Trabzonspor’da, Sturridge bu karşılaşmaya 11’de başlayabilir.

Tecrübeli oyuncu bu nedenle önümüzdeki günleri iyi değerlendirecek ve yüzde 100 olarak hazır olmaya çalışacak.