Trabzonspor'da Daniel Sturridge şoku!

Trabzonspor-Krasnodar maçı öncesi son dakika... Trabzonspor Kulübü, Sturridge'in sakatlığı nedeniyle Krasnodar maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

24 Ekim 2019, Perşembe 21:18 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Daniel Sturridge şoku!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bu akşam Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, sol kasık ağrısı bulunan Daniel Sturridge'nin maç kadrosundan çıkartıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Ayaz, takımın maçla ilgili son antrenmanını dün gerçekleştirdiğini belirterek, Sturridge'nin sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğunu ifade etti.

Futbolcunun bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edildiğini bildiren Ayaz, "Acil tedavisine başlanan oyuncumuz bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasında riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır." bilgisini paylaştı.

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