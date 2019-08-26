Geçen sezon İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kaldıran Daniel Sturridge artık resmen Trabzon’lu... Geçtiğimiz günlerde İngiliz yıldız ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiren Fırtına dün de 29 yaşındaki oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Sturridge, Trabzonspor camiasına ve ülke futboluna hayırlı olsun. Daniel herkesin bildiği gibi dünya futbolunda kendisini kanıtlamış bir yıldız. Ondan büyük beklentilerimiz var” dedi.

‘Taraftarın payı büyük’

Ağaoğlu’ndan sonra sözü olan Sturridge ise, “Yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlıyım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, yöneticilerimize ve özellikle taraftarımıza teşekkür ederim. Buraya gelmemde büyük pay sahibi onlar. Dün (önceki gün) de ne kadar heyecanlı olduklarını gördüm. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağım. Hepimizin ortak hedefi başarı. Umarım sezon sonunda mutluluğu yakalarız ve ben de bu mutluluğun parçası olurum” ifadelerini kullandı.

Sevgilisi yalnız bırakmadı

İmza töreninde Sturridge’in kız arkadaşı da yer aldı. Hatırlanacağı üzere Sturridge’ın sevgilisi, transfer görüşmelerinde de etkili bir rol oynamış ve Türkiye’de yaşamak istediğini belirtmişti.

Doğum gününde Fener’e karşı

Başarılı oyuncu, 1 Eylül 1989 doğumlu. Trabzonspor, ligin üçüncü haftasında yani 1 Eylül’de Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. İngiliz yıldızın da Bordo-Mavili forma ile ligdeki ilk karşılaşmasına bu tarihte yani doğum gününde çıkması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun, perşembe günü AEK ile oynanacak mücadelede ise ilk kez Trabzonspor formasını sırtına geçireceği öğrenildi.