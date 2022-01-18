Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasındaki GZT Giresunspor karşılaşmasına hazırlanan Trabzonspor 'da son çalışmalar tamamlandı. Bordo mavili oyuncular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.00'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda yarın oynanacak maç öncesi taktik çalıştı.

Son idmanda sakatlıktan çıkan Djaniny ve Trondsen yer alırken, Covid-19 testlerinde pozitif çıktığı için karantinaya alınan Fode Koita ile izolasyon süreçleri devam eden Nwakaeme ile Siopis katılmadı.

DHA