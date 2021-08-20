Trabzonspor’da Cornelius’un süper siftahına yazık oldu

Trabzonspor ’un yeni forveti Cornelius, Roma maçına kenarda başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı ikinci yarı başında ısınmaya yolladığı oyuncusunu 63’te yanına çağırdı, Gervinho’nun yerine sahaya sürdü. Bordo- Mavililer’in yeni golcüsü girer girmez topla ilk buluşmasını gol yaptı. Peres’in 66’daki ortasına çok iyi yükselen Fırtına’nın golcüsü skoru eşitlemeyi başardı. Kalan sürede de etkili bir oyun ortaya koyan başarılı oyuncunun performansı galibiyete ya da beraberliğe yetmese de ilk maçtan golle başlaması teselli oldu.