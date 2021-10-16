Trabzonspor 'un forveti Cornelius, Trabzonpor formasıyla ligdeki ilk golünü yine bir Milli ara dönüşü Galatasaray 'a atmıştı. Bordo-Mavililer'in evinde 2-0 geriye düştüğü maçta devre bitmeden fileleri bulan ve arkadaşlarını ateşleyen Danimarkalı forvet, 2-2'lik beraberlikte pay sahibi olmuştu.

2-2 biten Konya maçında açılış golünü atan Cornelius, 1-1 tamamlanan Alanya karşılaşmasında da puanı getiren golü filelere göndermişti. Ligde gol attığı 3 maçın da berabere tamamlanmasıyla buruk bir sevinç yaşayan 28 yaşındaki golcü bu kez hem fileleri havalandırmak hem de galibiyet sevinci yaşamak istiyor.





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