Trabzonspor'da Cornelius'un hedefi Fenerbahçe
Trabzonspor'un forveti Cornelius, Trabzonpor formasıyla ligdeki ilk golünü yine bir Milli ara dönüşü Galatasaray'a atmıştı. 28 yaşındaki golcü bu kez Fenerbahçe karşısında hem fileleri havalandırmak hem de galibiyet sevinci yaşamak istiyor.
Trabzonspor 'un forveti Cornelius, Trabzonpor formasıyla ligdeki ilk golünü yine bir Milli ara dönüşü Galatasaray 'a atmıştı. Bordo-Mavililer'in evinde 2-0 geriye düştüğü maçta devre bitmeden fileleri bulan ve arkadaşlarını ateşleyen Danimarkalı forvet, 2-2'lik beraberlikte pay sahibi olmuştu.
2-2 biten Konya maçında açılış golünü atan Cornelius, 1-1 tamamlanan Alanya karşılaşmasında da puanı getiren golü filelere göndermişti. Ligde gol attığı 3 maçın da berabere tamamlanmasıyla buruk bir sevinç yaşayan 28 yaşındaki golcü bu kez hem fileleri havalandırmak hem de galibiyet sevinci yaşamak istiyor.