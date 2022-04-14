Trabzonspor ’un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, ülkesi Danimarka’dan sonra Türkiye’de adeta kendini buldu. 18 golle Kopenhag'da en başarılı dönemini yaşadıktan sonra Fransa, İngiltere ve İtalya'da hedeflediği başarıya ulaşamayan yıldız oyuncu Trabzonspor'da gol krallığı iddiasını sürdürüyor. Bordo-Mavililer cuma akşamı sahasında Karagümrük’ü yenip şampiyonluk için gün saymak isterken Cornelius da atacağı gol veya gollerle krallık yarışında daha da iddialı duruma gelmek istiyor.

13 golle 3. sırada

Hatay'dan El Kaabi'nin 15 golle zirvede olduğu Gol Krallığı yarışında Beşiktaş 'tan Batshuayi ile Kasımpaşa'dan Umut'un 14'er golü bulunuyor. Trabzonsporlu Cornelius 13 golle bu isimleri takip ediyor. Fırtına'nın rakibi Karagümrük'ün golcüsü Pesic'in de 13 golü bulunuyor. Son iç saha maçında Beşiktaş ağlarını havalandıran Cornelius geçen hafta Gaziantep FK deplasmanında ise direğe takılmıştı.