Andreas Evald Cornelius geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Parma'dan Trabzonspor 'a gelmiş ve verdiği katkıyla şampiyonluktaki kilit isimlerden biri olmuştu. Sezonu 15 golle tamamlayan 29 yaşındaki oyuncu BordoMavili takımın en skorer ismi olmuştu. Danimarkalı oyuncu bu sezona da bomba gibi başladı. Bordo-Mavili takımın sezon öncesinde oynadığı 4 hazırlık maçının 3'ünde forma giyen, ancak gol sevinci yaşayamayan 29 yaşındaki forvet ilk resmi maçta patladı.

Hatayı affetmedi

Süper Kupa'da Sivasspor karşısına ilk 11'de başlayan Cornelius perdeyi açan isim oldu. Danimarkalı forvet 37'de Edin Visca'nın kullandığı kornerde topun gelişine yaptığı vuruşla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 51'i gösterdiğinde Cornelius bu kez kaleci Ali Şaşal'ın hatasını affetmedi, Visca'nın sağdan ortasında takipçiliğini konuşturup, Sivas kalecisinin elinden kaçırdığı topu ağlara gönderip farkı ikiye çıkardı: 2-0. Golden 7 dakika sonra teknik direktör Abdullah Avcı, sarı kartı da bulunan Cornelius'u kenara alıp Djaniny'yi oyuna sürdü.