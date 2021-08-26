UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor ile Roma karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başlarında yeni transfer Cornelius, ikili mücadelede omzuna aldığı darbe sebebiyle kendini yere bıraktı. Ardından oyuna dönen Danimarkalı golcü yeniden omzunu tuttu. Sağlık ekibinin 'değişiklik' işareti sonrasında 20.dakikada oyuna bir başka golcü Djaniny girdi.

Yayıncı kuruluşta paylaşılan bilgilere göre Cornelius'un omuzunda kırık olmadığı ileri tetkiklerin yapılacağı belirtildi.