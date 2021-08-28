Fırtına’nın yeni golcüsü Cornelius, ilk 11’de başladığı Roma maçında büyük şanssızlık yaşarken, henüz 17. dakikada omzundan sakatlandı. Danimarkalı yıldızın köprücük kemiğinde kırık olmadığı öğrenilirken, kesin durumu detaylı kontrollerin ardından netleşecek. Bruno Peres ve Gervinho ise kas sakatlıkları yaşadı. Adalesinde problem olan Gervinho ikinci yarıya devam edemezken, sağbek Peres ise kasığını tutarak 67. dakikada kenara alınmıştı. Çekilecek MR’ın ardından iki yıldızın durumu kesinlik kazanacak. Fakat 3 oyuncunun da yarınki Giresunspor deplasmanında forma giymeleri şimdilik zor gözüküyor.

Mecburi değişiklik

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, yoğun maç temposu nedeniyle bu isimleri dinlendirebileceği öğrenildi. Sağ bekte Serkan Asan’ın oynaması beklenirken, Abdülkadir Ömür 11’e dönecek. İleri uçta ise Djaniny’nin formayı geri alma ihtimali yüksek. Ayrıca Siopis’in yerine Berat görev alabilir.