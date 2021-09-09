Andreas Cornelius, golle geri döndü... Trabzonspor ’un 19 Ağustos’ta oynadığı Roma maçında henüz 17. dakikada omzundan sakatlanan Danimarkalı yıldız, herkesi korkutmuştu. Ancak başarılı forvet, önceki gün formasına kavuştu. Danimarka Milli Takımı’nın İsrail’i 5-0 yendiği mücadeleye kulübede başlayan Cornelius,86. dakikada oyuna girdi. 90 artı 1’de de şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Moralli bir şekilde Trabzon’a dönen Cornelius, pazar günkü Galatasaray mücadelesini sabırsızlıkla bekliyor. Milli takım performansıyla teknik heyetin yüzünü güldüren dev forvet, ilk 11’de görev yapmaya hazır.

Diğer ihtimal Djaniny

Teknik direktör Abdullah Avcı, Djaniny ile Cornelius arasında bir tercih yapacak. Koita’nın ise pazar günü kulübede olması bekleniyor. Trabzonspor’un ‘Viking’i Cornelius, imza törenindeki açıklamasında, “Büyük maçlardaki atmosferi görmek için büyük heyecan duyuyorum. Benim işim gol atmak ve bunun için sonuna kadar mücadele edeceğim” demişti.