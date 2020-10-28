Trabzonspor'da Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen antrenmana katılmadı

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

28 Ekim 2020, Çarşamba 19:35 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen antrenmana katılmadı

Trabzonspor, Süper Lig’in 7. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, basına kapalı taktik bir antrenman gerçekleştirdi.     

Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen’in, antrenmanda yer almadıkları belirtildi. Abdulkadir Parmak’ın ise Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.     

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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