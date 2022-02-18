Lig, kupa ve Avrupa'da bu sezon çıktığı 31 maçta 52 kez fileleri havalandıran Trabzonspor 'da golleri 14 farklı oyuncu kaydetti. Cornelius (11), Bakasetas (8), Nwakaeme (6), Djaniny (5), Abdülkadir Ömür (4), Visca (4), Gervinho (2), Hamsik (2) ve Yusuf Sarı (1) ligde fileleri havalandırdı, bir golü de Konya'dan Hadziahmetovic kendi kalesine attı. Vitor Hugo, Edgar, Cornelius ve Nwakaeme UEFA Konferans Ligi'nde ağları sarsarken, Koita, Hüseyin ve Kouassi de kupada gol sevinci yaşadılar.