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Trabzonspor'da bu sezon 14 oyuncudan gol katkısı geldi

Trabzonspor'da bu sezon neredeyse tüm oyuncular gol atma başarısını gösterdi. Bordo mavililerde 14 isim bu sezon rakip fileleri sarsmayı başardı.

18 Şubat 2022, Cuma 07:25 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da bu sezon 14 oyuncudan gol katkısı geldi

Lig, kupa ve Avrupa'da bu sezon çıktığı 31 maçta 52 kez fileleri havalandıran Trabzonspor 'da golleri 14 farklı oyuncu kaydetti. Cornelius (11), Bakasetas (8), Nwakaeme (6), Djaniny (5), Abdülkadir Ömür (4), Visca (4), Gervinho (2), Hamsik (2) ve Yusuf Sarı (1) ligde fileleri havalandırdı, bir golü de Konya'dan Hadziahmetovic kendi kalesine attı. Vitor Hugo, Edgar, Cornelius ve Nwakaeme UEFA Konferans Ligi'nde ağları sarsarken, Koita, Hüseyin ve Kouassi de kupada gol sevinci yaşadılar.

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