Trabzonspor 'un sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı Bruno Peres, Bordo-Mavili ekibin kazandığı şampiyonluk hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre şampiyonluk hakkında konuşan Bruno Peres, "Üç gündür kutlama yapıyoruz burada şampiyonluktan başka bir şey beklemiyorlardı. Geldiğimde hedef ilk üçe girmekti: takım güçlüydü ve biz bunu biliyorduk. Ama sonra harika oyunlar oynamaya başladık, arka arkaya birçok galibiyet aldık ve başardık" sözlerini dile getirdi.

Sahalara geri döneceği tarih

Süper Lig 'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynanan ve Trabzonspor 'un 3-1 galip geldiği Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan ve sol aşil tendonunda yırtık oluşan Peres, sahalara ne zaman döneceğini ise şu sözlerle açıkladı: "Birkaç ay sonra döneceğim. Sabırsızlanıyorum."

İtalya'ya dönme ihtimali

İtalya'ya geri dönem olasılığına da değinen tecrübeli futbolcu, "Fena olmazdı. Gerçi birkaç yıl Türkiye'de kalmayı tercih ediyorum. Kariyerimi nerede sonlandırmak isterim? Brezilya'da, evimde kariyerimi noktalamak istiyorum." dedi.

Bordo-Mavili forma ile bu sezon 35 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, 1 gol ve 2 asist üretmeyi başarmıştı.



