Trabzonspor takımında bu akşam gerçekleştirilen idmanda bir sakatlık daha yaşandı. TRT Spor'un haberine göre yeni transferlerden Marlon, sakatlık yaşadı ve durumunun yarın çekilecek MR sonucu belli olacağı öğrenildi. Bugünkü idmanda bir başka yeni transfer Trondsen de sakatlanmıştı