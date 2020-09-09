Trabzonspor'da bir sakatlık daha! Marlon...

Trabzonspor takımında bugün gerçekleştirilen idmanda bir sakatlık daha yaşandı. Yeni transferlerden Marlon, sakatlık yaşadı ve durumunun yarın çekilecek MR sonucu belli olacağı öğrenildi. Bugünkü idmanda bir başka yeni transfer Trondsen de sakatlanmıştı

09 Eylül 2020, Çarşamba 20:20 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da bir sakatlık daha! Marlon...

Trabzonspor takımında bu akşam gerçekleştirilen idmanda bir sakatlık daha yaşandı. TRT Spor'un haberine göre yeni transferlerden Marlon, sakatlık yaşadı ve durumunun yarın çekilecek MR sonucu belli olacağı öğrenildi. Bugünkü idmanda bir başka yeni transfer Trondsen de sakatlanmıştı

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