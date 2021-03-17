Erzurumspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Berat Özdemir'in yokluğu bir hayli hissedilmişti. Özellikle orta alandaki üstünlüğü Dadaşlar'a kaptıran Fırtına en çok bu konuda genç oyuncuyu aramıştı. Ankaragücü karşılaşmasında da benzer bir sorunu yaşamak istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık heyetine mesajı gönderdi.

Düz koşulara başladı

1. derece kas yaralanması yaşayan oyuncu için tecrübeli hocanın, sağlık ekibine “Yetiştirin” talimatı verdiği öğrenildi. Pazartesi günü fizik çalışmalarına başlayan 22 yaşındaki oyuncu, düz koşulara da katıldı. Maç gününe kadar başarılı futbolcuya yoğun tedavi uygulanacak.