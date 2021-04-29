TFF’den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un Süper Lig’in 38. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Berat Ayberk Özdemir’in, hakareti ve talimatlara aykırı hareketi gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK’ye sevk edildiği belirtildi.

Yukatel Denizlispor’un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega ile Fatih Karagümrüklü oyuncu Jimmy Durmaz’ın talimatları aykırı hareketleri nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fraport TAV Antalyaspor’un da çeşitli sebeplerle PFDK’ye sevk edildiği kaydedildi.