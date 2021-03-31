Trabzonspor farklı Ankaragücü galibiyetinin keyfiyle girdiği milli aranın dönüşünde de galibiyetle başlamak istiyor. Sivasspor deplasmanında oynayacağı maçla yeni bir maratona başlayacak olan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı da, Sivasspor maçı için galibiyet rotasını belirledi. Kart cezalısı olan Djaniny'nin yokluğunda Ekuban'ı forvette görevlendirmeyi planlayan Avcı, Bakasetas'a da yeniden forvet arkasında forma şansı tanımaya hazırlanıyor.

Berat Özdemir'in sakatlığının geçip maça yetişmesi durumunda bu oyuncuya orta sahada görev vermeyi planlayan Avcı, aksi durumda ise Abdulkadir Parmak'ın yanında Baker'a görev verecek. Son oynadıkları Ankaragücü maçında olduğu gibi karşılaşmaya baskılı başlayıp Sivasspor'u hataya zorlamayı ve ilk dakikalarda skor avantajı elde etmeyi hedefleyen Avcı'nın oyuncularına kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini söylediği öğrenildi.

Tüm planları 3 puan üzerine yapan Avcı, beraberlik ihtimalini bile düşünmezken, oyuncularını da, "Biz yarışta tekrar varız; sonuna kadar da olacağız" şeklinde motive ediyor.

AFOBE SAKATLIK YAŞADI

Trabzonspor hafta sonu Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. Sprint çalışması ile devam eden antrenmanda çift kale maç yapıldı. Bordo-mavili takımın antrenmanında Kamil Ahmet Çörekçi, Berat Özdemir, Trondsen ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı olarak çalıştı.

Bu arada önceki antrenmanda omzundan sakatlanan Benik Afobe son çalışmaya katılmadı. Oyuncunun tedavisinin sürdüğü ve Sivasspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Öte yandan milli takım kamplarına giden Djaniny ve Ekuban dönerken, Uğurcan, Bakasetas ve Hosseini'nin de önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor. (Sabah)