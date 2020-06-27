Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcuların yer aldığı kutlamada Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Çoğunuzun üç katı yaşım var. Ne kadar yaşadığım değil, nasıl yaşadığım önemli. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Bu takımın şampiyonluğu elinden alındığı veya çalındığı zaman kendi elleriyle hayatlarına son veren insanların var olduğu bir camiada onların hakkı olan şampiyonluğu almadan doğum günü kutlamak hiçbirimizin hakkı değil. O insanları mezarlarında mutlu edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bunun kararı sizde. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Kutlamanın ardından teknik heyet ve futbolcular Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun 63. yaşını tebrik ederek, iyi dileklerde bulundular.