Keçiörengücü’nün genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ile yakından ilgilenen Trabzonspor , yapılan ilk görüşmede 3.5 milyon Euro’luk bonservis talebiyle karşılaşmıştı. Bu rakamlara kesinlikle çıkamayacağını belirten Bordo-Mavililer, takas formülüyle rakamı aşağıya çekmek istiyor. Başkent ekibi, Trabzonspor’dan Safa Kınalı’yı isterken, iki kulüp arasında dirsek teması sürüyor. Galatasaray ve Beşiktaş ’ın da radarındaki 21 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon 34 lig maçında 8 gol atıp, 5 asist yaptı.