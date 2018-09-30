Trabzonspor'da formayı giydiği günden bu yana mücadeleci oyunu ve istikrarı ile dikkat çeken Joao Pereira, Kasımpaşa maçında da farkını ortaya koydu.

Mavi-Beyazlılar’ın en tehlikeli isimlerinden birisi olan Trezeguet’e ikinci yarıda adım attırmayan Portekizli yıldız, iyi oyununu yaptığı 2 asistle süsledi.

Burak Yılmaz’ın ilk, Rodallega’nın da ikinci golünde pası veren isim olan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 3. asistine imza attı.

Geçen sene 33 maçta 3 kez gol pası veren Pereira, bu sezon aynı rakama sadece 7 maçta ulaştı ve performansıyla teknik heyetin gözüne girdi. 47 pasın 43’ünde isabet bulan ve bu alanda sahanın en başarılı isimlerinden birisi olan tecrübeli oyuncu, 3 de ikili mücadele kazanarak kritik maça damga vurdu.