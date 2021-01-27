Orta sahada Flavio’nun yerine İngiliz yıldızı bir adım önde gören Abdullah Avcı, Berat ve Abdulkadir Parmak’ın performansından ise oldukça memnun. Başarılı hoca, Baker’ın duran topları kullanmadaki becerisine ayrıca güveniyor.

Olimpiyat uğurlu geliyor

TFF’nin 2006’dan bu yana düzenlediği ve eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonda, Trabzonspor ikinci kez sahne alacak. Fırtına, daha önce 2010 yılında Bursaspor ile Süper Kupa mücadelesi vermiş ve yine Olimpiyat Stadı’ndaki finali 3-0’lık skorla kazanmıştı. Karadeniz ekibi, aynı stadyumda ikinci kez bu kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.



