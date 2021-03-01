Süper Lig'de 27. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe'ye kendi evinde kaybeden ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj yitiren Trabzonspor'da maçın son anlarında Valencia'nın yüzüne gelen müdahalesiyle yerde kalan Yunan oyuncu Bakasetas'tan flaş bir paylaşım geldi.

Devre arasında takıma katılarak büyük katkı veren başarılı hücumcu gözünün altında meydana gelen yara izini gösterdi. Maçın ardından hem Abdullah Avcı hem de başkan Ahmet Ağaoğlu pozisyonun penaltı olduğunu belirtmişler ve orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'a tepki göstermişlerdi.