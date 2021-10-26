Kritik Göztepe virajını kayıpsız geçen Fırtına, şimdi Çaykur Rizespor maçına kilitlendi. İzmir’de galip gelmesine rağmen sezonun en etkisiz takım performanslarından birini gösteren Trabzonspor ’da, teknik direktör Abdullah Avcı iki kilit oyuncu; Bakasetas ile Nwakaeme’nin mutlaka yetiştirilmesini istedi. Sağlık ekibi, her iki yıldız için de seferber oldu. Sol kasığında birinci derece yaralanma olan Nwakaeme, hafta içinde kendini deneyecek. Bakasetas’ın durumu ise daha iyi gözüküyor. Adalesinde gerilme bulunan Yunan yıldız, izin gününde dahi tesislere gidip tedavi oldu ve hafif tempoda kısa bir çalışma gerçekleştirdi.

İşte sakatlık raporu...

Nwakaeme ve Bakasetas’ın durumu yakından takip edilirken, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan’ın da Rize mücadelesinde oynamaları bekleniyor. Kolu ince alçıya alınan Yusuf Sarı’nın yetişmesi zor. Koita belirsiz. Bruno Peres, Trondsen ve Abdulkadir Parmak ise kadroda yer almayacak.