Şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, devre arası transfer dönemi boyunca kadrosuna sadece bir takviye yaptı: Badou Ndiaye... İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City’den kiralanan Senegalli, takıma büyük umutlarla katıldı. Hazır ve fit görüntüsü ile dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcu, kamp döneminde de takımının yıldızı oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, önceki gün Denizlispor maçında da harikalar yarattı. Karadeniz ekibine yeni katılmış olmasına rağmen ilk maçında takım arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan Ndiaye, 2-0’lık galibiyette Sosa’nın attığı golün hazırlayıcısı oldu.

Paşa’ya karşı da 11’de

Yıldız oyuncu, gerek savunmada gerekse hücumdaki dinamizmi ile Fırtına’ya müthiş bir hava kattı. Ndiaye’nin bu performansı, hem taraftarı hem de teknik ekibi mest etti, camiayı yavaş yavaş şampiyonluk havasına sokmaya başladı. Senegalli oyuncunun şimdi ise ligde yarın oynanacak Kasımpaşa maçında da ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Takıma hemen uyum sağladı

Kısa sürede takıma uyum sağlayan Ndiaye, şimdiden Bordo-Mavili ekibin şampiyonluk yürüyüşünde önemli bir rol oynayacağını gözler önüne serdi.

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