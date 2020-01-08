Ara transfer dönemi açılır açılmaz Trabzonspor’un renklerine bağladığı Badou Ndiaye, daha ilk antrenmanlardan kalitesini gösterdi. Stoke City’de 13 maça çıkan ve fizik olarak herhangi bir sıkıntısı bulunmayan Senegalli yıldız, antrenmanlardaki görüntüsüyle teknik direktör Hüseyin Çimşir’i fazlasıyla memnun etti.

İkili mücadelelerde kolay kolay yıkılmayan, çift kale maçta ise 2 şık gole imza atan Ndiaye, 11’de oynamaya hazır bir şekilde Trabzonspor’a geldiğini gösterdi. Orta sahadaki rekabeti hemen artıran Ndiaye, ikinci yarının başlamasını iple çekiyor. Hüseyin hoca, Mikel- Ndiaye-Sosa üçlüsüyle rakiplerine gözdağı vermeye hazırlanıyor.

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