Kadrosunda 13 yabancı futbolcusu bulunan Trabzonspor , 14. yabancıyı TFF listesine yazdırabilmek için 1997 ve üstü doğumlu bir isim tercih etmek zorunda. Bu doğrultuda gündeme gelen oyuncu; Irakli Azarovi... Futbol İzleme Komitesi’nin raporu doğrultusunda radara giren ve teknik heyetin de olumlu görüş belirttiği 19 yaşındaki Azarovi için resmi temaslar başladı. Karadeniz ekibi 400 bin Euro’luk resmi teklif yaparken, Dinamo Batum’un istediği rakam 1.2 milyon Euro. Ancak bu fiyatın aşağı çekilebileceği öğrenildi. Bordo-Mavililer, maksimum 600 bin Euro seviyelerine çıkıp, bu işi bitirmeye çalışacak.

Sivas’a rakip oldu

Bu sezon çıktığı 26 maçta 2 gol, 2 asistlik skor katkısı gösteren Azarovi, geleceğe yatırım olarak düşünülüyor. Gürcistan Milli Takımı’nın formasını da 1 kez terleten başarılı sol bek, temsilcimiz Sivasspor ’un UEFA Konferans Ligi’nde tur atladığı eşleşmede de oyunuyla dikkat çekmişti.