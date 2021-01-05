Süper Lig'de gösterdiği performansın yanı sıra sürpriz transferleriyle de öne çıkan takımlarından biri olan Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bordo Mavili ekipte Vitor Hugo ve Edgar Ie'nin arkasında forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki savunmacı bundan sonra Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek.

Arjantinli stoper bu sezon Trabzonspor formasıyla sadece 3 maça çıktı. 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

TRT Spor







