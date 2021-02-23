Süper Lig’de pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor, kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Hürriyet'in haberine göre; Ligde oynadığı son 10 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo mavili takım hafta sonunda sahasında 3. sıradaki ezeli rakibi ile puanlarını eşitlemeye çalışacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının içine giren Karadeniz ekibi en son 26 Aralık’ta G.Saray’a sahasında 2-0 kaybederken 2021 yılında rakiplerine hiç kaybetmedi.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçını da kazanarak yenilmezlik serisini 11’e yükseltmeye çalışacak Ligde ilk 8 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen ve 17 sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı’nın görev yaptığı 17 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve tek mağlubiyet ile 4. sıraya kadar çıkmayı başarırken bu hafta kazanırsa 3.’lüğe ortak olacak.