Bakasetas ve Siopis’in Trabzonspor ’da yaşadığı şampiyonluğun ardından, Yunan basınında da Bordo-Mavili kulüp sık sık gündem oluyor. Komşuda çıkan son haberlere göre; Olympiakos’un sağ beki Athanasios Androutsos ile Fırtına yakından ilgileniyor.

25 yaşındaki Yunan oyuncu için Trabzonspor’un teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Olympiakos ile 1 yıl kontratı kalan Androutsos, 10 kez Yunanistan Milli Takımı’nın formasını giyerken, bu sezon 27 karşılaşmada görev yaptı.