Geçen hafta alınan sonuçların ardından Süper Lig’de Başakşehir şampiyonluğunu ilan ederken, Trabzonspor, Kayseri deplasmanında sezonu tamamladı. İkinci sırayı kaptırmayan Fırtına’da artık tek gündem Türkiye Kupası... Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayan ancak pandemi sonrası sakatlıkların da etkisiyle hedefe ulaşamayan Fırtına, en azından kupada mutlu sona ulaşmak ve taraftarının gönlünü almak istiyor. Bordo-Mavililer, 29 Temmuz Çarşamba günü Alanyaspor ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaşacak. 3 günlük bir hazırlık süreci alacak Trabzonspor, ne olursa olsun bu kupayı 10 sene sonra müzesine götürmek istiyor.

2010’da Fener’i yıkmışlardı

En son 2010’da Şanlıurfa’da oynanan finalde Fenerbahçe’yi finalde dize getiren Trabzonspor, Türkiye Kupası’nı havaya kaldırmıştı. Çarşamba günü kupanın kazanılması halinde Fırtına, lig şampiyonu Başakşehir ile Süper Kupa için ilerleyen bir tarihte kozlarını paylaşacak.