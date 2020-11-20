Özlenen Nwakaeme bu... Fırtına’nın hücum hattındaki en yaratıcı oyuncusu olan Nijeryalı yıldız, milli arada kendine geldi. 2 gol, 1 asistlik performans gösterdiği Kasımpaşa maçının ardından bile “Neden yenildiğimizi bana değil hocaya sorun” diyen, alınan kötü sonuçlar ve oynanan futbol nedeniyle sezon başından bu yana sıklıkla morali bozuk olan Nwakaeme, lige verilen

2 haftalık arada gerçek kimliğine kavuştu. Abdullah Avcı’nın liderlik görevini verdiği Nwakaeme, hem antrenmanlardaki performansıyla büyülüyor hem de pozitif tavırlarıyla etrafa neşe saçıyor. Trabzonspor’da milli aranın açık ara en iyisi olan Nwakaeme, pazar günkü Erzurumspor maçını sabırsızlıkla bekliyor.

Safa Can Konuksever



