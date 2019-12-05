Nwakaeme bu sezon inişli-çıkışlı performansıyla eleştirilse de, rakamlara bakıldığında geçen sezonu geride bırakmış durumda.

Son olarak Galatasaray maçında etkisiz bir futbol ortaya koyan yıldız kanat oyuncusu, her şeye rağmen 13 haftada 3 gol, 4 asistlik katkı sağlamayı başardı. Nijeryalı oyuncu geçen yıl ise aynı dönemde 2 gol, 1 asistlik istatistik yakalayabilmişti.

Yıllık ücreti 1.5 milyon Euro’ya yükseltilen Nwakaeme’nin, sözleşmesindeki başarı bonusları ise yönetim tarafından kaldırılmıştı.