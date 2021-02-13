Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi Anthony Nwakaeme şoku yaşanıyor. Bordo Mavili ekibin Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören ve oyun dışında kalan yıldız kanat oyuncusu, Trabzonspor'un kritik Başakşehir sınavında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

56'da Mirallas ile tartışan ve sarı kart gören Nwakaeme, 90+6'da Djilobodji'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördünü ve oyun dışında kaldı.

Trabzonspor'un en önemli hücum oyuncuları arasında yer alan ve sergilediği performansla son haftalardaki çıkışın başkahramanlarından olan Nwakaeme, bu sezon çıktığı 20 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.







