MENÜ

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Başakşehir maçında yok

Trabzonspor'un en önemli hücum oyuncuları arasında yer alan Anthony Nwakaeme, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartla kritik Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

13 Şubat 2021, Cumartesi 18:19 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Başakşehir maçında yok

Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi Anthony Nwakaeme şoku yaşanıyor. Bordo Mavili ekibin Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören ve oyun dışında kalan yıldız kanat oyuncusu, Trabzonspor'un kritik Başakşehir sınavında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

56'da Mirallas ile tartışan ve sarı kart gören Nwakaeme, 90+6'da Djilobodji'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördünü ve oyun dışında kaldı.

Trabzonspor'un en önemli hücum oyuncuları arasında yer alan ve sergilediği performansla son haftalardaki çıkışın başkahramanlarından olan Nwakaeme, bu sezon çıktığı 20 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.


İlgili Haberler
ÖZET | Trabzonspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-0


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...