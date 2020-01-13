Trabzonspor’da Alpaslan Öztürk zamanı

Ndiaye’yi kadrosuna katıp ikinci yarı öncesi gücüne güç katan Trabzonspor’da gündem stoper transferi... Bu konuda yabancı adayların yüksek maliyetinden dolayı gözünü iç piyasaya çeviren Bordo-Mavililer, Göztepe’de yıldızlaşan Alpaslan Öztürk’e kancayı takmıştı.

Sarı-Kırmızılılar’da sezon başından bu yana stoper mevkiisinde gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu attığı 3 golle de skorer kimliğini konuşturmuştu. Fırtına, sağ bek ve ön liberoda da oynayan başarılı oyuncuda karar kıldı. Yönetimin bu hafta Göztepe ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

1.5 yıl kontratı var

Kulübüyle 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan, ancak başta Fenerbahçe olmak üzere bazı Avrupa takımlarıyla da anılan Alpaslan Öztürk için bonservis pazarlığı gerçekleştirilecek.

Oyuncunun birkaç mevkiide iyi performans gösteriyor olması kadar, gelecek sezondan itibaren yabancı sınırında yapılması planlanan değişiklikleri de göz önünde bulunduran Fırtına’nın bu nedenle Alpaslan üzerinde durduğu gelen haberler arasında.