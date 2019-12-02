Bordo-Mavililer’in dün akşam ligde Galatasaray’ı ağırladığı mücadelede, ev sahibi ekip adına ön plana çıkan isimler arasında takım kaptanı Jose Sosa da yer aldı... Sarı-Kırmızılılar karşısında 90 dakika görev yapan 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, oyun boyunca sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Maç boyunca 85 kez topla buluşan ve takım arkadaşlarına gönderdiği 59 pasın 47’sinde isabeti bulan tecrübeli 10 numara, bu alanda Trabzonspor’un en başarılı oyuncusu oldu. Karşılaşmanın 50. dakikasında Alexander Sörloth’un attığı golün asistini yapan isim de olan Sosa, maç boyunca Galatasaraylı savunmacılar üzerinde büyük baskı oluşturdu ancak galibiyet için yeterli olamadı.

Antalya maçında cezalı

Galatasaray karşılaşmasına ceza sınırında çıkan Jose Sosa, dün akşamki mücadelenin 26. dakikasında Ömer Bayram ve Pereira’nın yaşadığı gerilim sebebiyle hakeme gösterdiği tepkiden dolayı Ali Palabıyık’tan sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, bu kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Jose Sosa, Trabzonspor’un pazar günü Antalyaspor’la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

3 isim kart sınırına geldi

Karadeniz ekibinde Galatasaray maçı öncesinde Anthony Nwakaeme ile Majid Hosseini, sarı kart ceza sınırında bulunan isimler arasında yer alıyordu. 72. dakikada sarı kart gören Yusuf Sarı da bu kervana katıldı. Bu 3 isim, eğer gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında kart görürse Denizlispor maçında takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.