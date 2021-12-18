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Trabzonspor'da Alioski iddiası! Transferi gündemi yoğun

Sezon başında Trabzonspor’un transferi için ciddi uğraş verdiği Alioski, Al Ahli’ye gitmişti. Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcu yeni kulübünde mutlu değil. 29 yaşındaki sol bekin, Bordo Mavililer’e haber gönderdiği öne sürüldü.

18 Aralık 2021, Cumartesi 09:22 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Alioski iddiası! Transferi gündemi yoğun

Sezon başında Trabzonspor ’un transferi için ciddi uğraş verdiği Alioski, Al Ahli’ye gitmişti. Ancak Kuzey Makedonyalı futbolcu yeni kulübünde mutlu değil.

29 yaşındaki sol bekin, Bordo Mavililer’e haber gönderdiği öne sürüldü. Trabzonspor’un, ancak bonservis problemini çözmesi halinde Alioski’yi gündemine alabileceği öğrenildi.

Başarılı futbolcu, Fırtına’nın 1.8 milyon Euro’luk teklifini yetersiz bulup, yaklaşık 2.5 milyon Euro maaş karşılığında Al Ahli ile anlaşmıştı.


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