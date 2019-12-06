Son dakika gelişmesi: Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor'da şimdi de Alexander Sörloth şoku yaşanıyor. Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Ogenyi Onazi, Ivanildo Fernandes, Caleb Ekuban, Daniel Sturridge ve Abdülkadir Ömür'den uzun süre faydalanamayan Fırtına'da Sörloth, akşam antrenmanında sakatlandı. TRT Spor'un son dakika haberine göre oyuncunun durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste oynadığı maçlar nedeniyle kadro zenginliğini kaybeden bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, rotasyon yapamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Trabzonspor'u sırtlıyor

Crystal Palace’tan iki yıllığına kiralanan Alexander Sörloth, Trabzonspor'u attığı gollerle sırtlıyor. Norveçli futbolcu, son oynanan Galatasaray karşılaşmasında da fileleri sarstı ve bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetti. 23 yaşındaki oyuncu, Alanyasporlu Papiss Cisse (9) ve Yeni Malatyalı Adis Jahovic’in (9) sessiz kaldığı haftada bu isimlerle gol farkını 1’e indirdi.

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